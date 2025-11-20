CASALE MONFERRATO – L’ASL AL invita genitori, caregiver e operatori della prima infanzia a un incontro fondamentale per la salute dei più piccoli. Nell’ambito della rassegna “Camminiamo insieme con le famiglie 0-6” promossa dalla Città di Casale Monferrato, si parlerà degli effetti dell’esposizione precoce alle tecnologie digitali.

Sabato 22 novembre a Manica Lunga del Castello a Casale Monferrato, avremo ospite il Prof. Simone Lanza, maestro elementare e studioso di scienze umane, che collabora con il Centro di Ricerche Benessere digitale dell’Università Bicocca indagando gli effetti cognitivi del tempo schermo sull’infanzia.

Non perdere questa occasione per proteggere lo sviluppo del tuo bambino!

Le evidenze scientifiche: rischi reali e in aumento

L’esposizione dei bambini a tecnologie audiovisive e digitali è un fenomeno sempre più diffuso, a partire già dai primissimi mesi di vita. Tuttavia, le evidenze scientifiche sono chiare e allarmanti: l’esposizione precoce e prolungata agli schermi può influire negativamente su tutte le aree dello sviluppo dei bambini:

Psicomotorio e cognitivo: negli anni che precedono la scuola primaria, gli schermi possono ridurre attenzione, memoria e linguaggio.

Emotivo e relazionale: L’uso eccessivo e/o scorretto di queste tecnologie è associato a disturbi del sonno, emotivi e sociali.

La Raccomandazione dell’OMS è Drastica

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è perentoria: si raccomanda di evitare l’uso di schermi tra i bambini al di sotto dei 2 anni di vita, anche occasionale.

Nonostante queste raccomandazioni, un’indagine nazionale (Sorveglianza Bambini 0-2 anni; 2022) rivela che in Italia più di un quinto dei bambini tra i 2 e i 5 mesi passa del tempo davanti a TV, computer, tablet o telefoni cellulari, con tempi che possono arrivare fino a 1-2 ore al giorno.

L’Impegno dell’ASL AL

L’ASL AL è in prima linea per contrastare questa tendenza. Promuoviamo azioni specifiche rivolte a genitori, caregiver e operatori della prima infanzia per ridurre l’esposizione agli schermi nella fascia 0-3 anni, nell’ambito del Programma per la Promozione della salute nei Primi 1000 giorni del Piano Locale della Prevenzione.

L’incontro di Casale Monferrato è promosso dalla Città di Casale Monferrato in collaborazione con l’ASL AL, il Servizio Socio-Assistenziale del Distretto casalese e l’Aps Penelope.

Proteggere la salute psicofisica dei nostri bambini è una priorità. Partecipa e informati!