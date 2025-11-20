Da sempre le Luminarie o luci di natale in genere si accendono l’8 dicembre ma a Tortona , da diversi anni l’accensione é sempre stata anticipata all’ultimo sabato di novembre che prelude Cantarà e Catanaj, la tradizionale Fiera delle Anticaglie che apre le manifestazioni natalizie che durano una ventina di giorni .

Quest’anno però il Comune ha voluto anticipare l’accensione di una decina di giorni: la ditta che le ha installate ha terminato i lavori un paio due settimane fa e allora, visto che ci sono, perché spettare fino alla fine del mese e non accederle subito, invece? In fondo la città più illuminata contribuisce a renderla più bella e così detto fatto, le luminarie sono state accese in tuta la città e di seguito potete vedere le immagini.