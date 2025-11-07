Dal 21 novembre al 10 aprile resterà chiuso l’ufficio postale di piazza Rossini a San Bartolomeo al mare. Una chiusura per consentire l’avvio del progetto Polis-Casa dei servizi di cittadinanza digitale. «L’Amministrazione Comunale, per cercare di contenere al massimo i disagi, è già in contatto con la direzione di Poste Italiane – dice il sindaco Filippo Scola – A questo proposito abbiamo chiesto un servizio bus ma al momento Poste Italiane non si è ancora espressa nel merito». Quanto al provvedimento di chiusura – continua il sindaco – ciò è dovuto ai lavori di ammodernamento decisi da Poste Italiane con l’obiettivo di mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti». Verranno realizzati sportelli che garantiranno un migliore accesso ai servizi e importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, saranno disponibili diversi servizi come la consegna dei passaporti, ma anche certificati anagrafici, carta d’identità elettronica. Durante la chiusura dell’ufficio postale sarà possibile, come detto, rivolgersi a quello di via Aurelia 70 a Cervo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45 dotato di sportello Atm fruibile 24 ore su 24 per il prelievo automatico di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Correlati