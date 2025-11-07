Si avvicina l’atteso appuntamento con la tradizionale Fiera di Santa Caterina che quest’anno festeggia la 417esima edizione.

Il programma della manifestazione, promossa dal Comune di Novi Ligure, propone numerose iniziative che uniscono divertimento, cultura e tradizione.

Dal 7 al 25 novembre

Torna il tradizionale Luna Park che quest’anno, a causa del cantiere per i lavori di riqualificazione dell’ex Cavallerizza, trova nuova collocazione in piazzale Leoni di Liguria, presso l’ex Caserma Giorgi.

Come lo scorso anno il parco, allestito con attrazioni per tutta la famiglia, avrà due aperture: la prima dal 7 al 9 novembre con le prime giostre, la seconda a pieno regime dal 14 novembre.

In particolare, venerdì 14 e mercoledì 19 novembre si terrà la tradizionale Festa del Bambino, con promozioni e sorprese dedicate ai più piccoli. La giornata di martedì 18 novembre (dalle ore 14 alle 16), inoltre, sarà dedicata all’inclusione attraverso l’accesso gratuito alle attrazioni per le persone disabili.

Dal 22 al 25 novembre

Sarà possibile curiosare tra prodotti tipici, artigianato e idee regalo tra le bancarelle che animeranno le principali vie del centro storico: viale Saffi, via Garibaldi (nel tratto fra via Baiardi e lo stesso viale Saffi), via Cavallotti (tra viale Saffi e via Baiardi), corso Marenco, via Girardengo, via Marconi e via Roma.

Tra gli eventi speciali in programma:

Sabato 22 e domenica 23 novembre, in piazza Pascoli, sarà presente un’esposizione di trattori d’epoca

Domenica 23 novembre, sempre in piazza Pascoli, si potrà provare il battesimo della sella a cura della scuola di equitazione e scuderia “I tre ponti” A.S.D.

a cura della scuola di equitazione e scuderia “I tre ponti” A.S.D. Domenica 23 novembre in corso Marenco sarà allestito il salotto delle auto, a cura del consorzio “Il Cuore di Novi”.