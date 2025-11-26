Nella mattinata dello scorso lunedì, la Compagnia di Tortona ha donato all’Associazione Amici Volontari del

Sovrano Ordine Militare di Malta, rappresentata, nell’occasione, da don Fulvio Berti, 352 giubbini di diverse

taglie e modelli, precedentemente sequestrati in quanto risultati contraffatti.

A seguito di provvedimento di confisca della merce e su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, i militari

hanno provveduto alla formale consegna del materiale all’Associazione, che lo impiegherà per scopi benefici in

territori colpiti da guerre e calamità.

In questo modo, i suddetti capi di abbigliamento, inizialmente destinati ad alimentare il circuito illegale della

vendita di prodotti recanti segni mendaci, vengono dunque messi a disposizione dei bisognosi del sostegno

dell’Associazione, in segno di viva solidarietà.

L’iniziativa assume particolare significato anche alla luce dell’attuale emergenza umanitaria: tale gesto

rappresenta, infatti, un atto tangibile dell’impegno del Corpo nei confronti dell’intera collettività.

