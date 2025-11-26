Nella mattinata dello scorso lunedì, la Compagnia di Tortona ha donato all’Associazione Amici Volontari del
Sovrano Ordine Militare di Malta, rappresentata, nell’occasione, da don Fulvio Berti, 352 giubbini di diverse
taglie e modelli, precedentemente sequestrati in quanto risultati contraffatti.
A seguito di provvedimento di confisca della merce e su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, i militari
hanno provveduto alla formale consegna del materiale all’Associazione, che lo impiegherà per scopi benefici in
territori colpiti da guerre e calamità.
In questo modo, i suddetti capi di abbigliamento, inizialmente destinati ad alimentare il circuito illegale della
vendita di prodotti recanti segni mendaci, vengono dunque messi a disposizione dei bisognosi del sostegno
dell’Associazione, in segno di viva solidarietà.
L’iniziativa assume particolare significato anche alla luce dell’attuale emergenza umanitaria: tale gesto
rappresenta, infatti, un atto tangibile dell’impegno del Corpo nei confronti dell’intera collettività.
La Finanza di Tortona regala 352 giubbini ai Volontari dell’Ordine di Malta
Nella mattinata dello scorso lunedì, la Compagnia di Tortona ha donato all’Associazione Amici Volontari del