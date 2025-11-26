Novi Ligure – Come ogni anno, a distanza di qualche giorno dalla cerimonia ufficiale del 21 novembre, i Carabinieri del locale Comando Compagnia celebreranno la ricorrenza della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma, con una messa presso la parrocchia di Sant’Antonio, che si terrà il prossimo 29 novembre, alle ore 11:00, accompagnata dai canti del “Coro Novincanto” diretto dalla Maestra Cecilia Lee.
Alla cerimonia prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose della giurisdizione e la locale Associazione Nazionale Carabinieri.