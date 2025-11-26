Novi Ligure – Come ogni anno, a distanza di qualche giorno dalla cerimonia ufficiale del 21 novembre, i Carabinieri del locale Comando Compagnia celebreranno la ricorrenza della Virgo FidelisPatrona dell’Arma, con una messa presso la parrocchia di Sant’Antonio, che si terrà il prossimo 29 novembre, alle ore 11:00, accompagnata dai canti del “Coro Novincanto” diretto dalla Maestra Cecilia Lee.

Alla cerimonia prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose della giurisdizione e la locale Associazione Nazionale Carabinieri.