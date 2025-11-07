In sala Berri si è tenuto martedì sera 4 novembre la quarta delle “Serate della salute” organizzate dal Comune nell’ambito delle iniziative sulla prevenzione. Il tema della serata è stato quello degli interventi di primo soccorso, a cura della C.R.I. Tortonese. Presentati dalla vice Presidente del Comitato di Tortona Antonella Massavelli, i due istruttori e formatori CRI Andrea Casanova e Michelle Sulejmani, hanno spiegato e fatto comprendere ai presenti l’importanza di coordinazione fra le unità di primo intervento e quanto siano determinanti i primi gesti che occorre compiere per prestare aiuto a chi necessita di soccorso. Se formazione, servizio e spirito di comunità sono requisiti fondamentali per chi opera nell’ambito del soccorso, è pur vero che anche i semplici cittadini dovrebbero conoscere le azioni e le manovre immediate che bisogna mettere in atto per assistere una persona che ha avuto un malore o un incidente, in attesa dell’arrivo di personale medico qualificato. La serata è stata veramente istruttiva.

