Nuovi controlli dei Carabinieri, in accordo con i Dirigenti Scolastici, presso le scuole e gli istituti di formazione. Nell’occasione, è stato il tortonese al centro del progetto sulla legalità che mira a contenere e contrastare la diffusione delle droghe, in particolare fra i più giovani e nei luoghi da loro frequentati.

I Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto delle unità cinofile provenienti da Torino, hanno controllato le classi e gli spazi comuni dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Marconi”, nella curiosità di studenti e docenti, che hanno potuto vedere all’azione, da vicino, i cani antidroga e i loro conduttori, una delle specialità dell’Arma.

Il consumo delle sostanze stupefacenti merita un’attenta e fattiva riflessione, che passa anche dall’esecuzione di controlli preventivi e, laddove necessario, dalla repressione delle condotte censurabili.

A margine dei controlli, i Carabinieri hanno proseguito la riflessione con docenti e studenti sulle tematiche generalmente affrontate nel corso degli incontri sulla legalità, promossi da anni in tutte le scuole della provincia.

L’attività, che si inserisce nel quadro della prevenzione al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, nasce dalla collaborazione con i dirigenti scolastici nella cornice di una sinergia istituzionale volta a tutelare la salute degli adulti di domani.

Il controllo, rientrante nell’attività preventiva svolta quotidianamente dai Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria, punta al costante contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, per garantire lo svolgimento di tutte le attività sociali e la sicurezza dei giovani studenti, con un intento spiccatamente preventivo e lo scopo di scoraggiare qualsiasi violazione inerente allo spaccio e all’uso di stupefacenti, perseguendo eventuali illeciti.