Anche quest’anno Alessandria si vestirà a festa per tutto il periodo natalizio con un programma ricchissimo di iniziative quotidiane pensate per tutte le età, che da sabato 29 novembre trasformeranno la Città in un luogo animato da luci, colori e spirito di condivisione. A partire dall’accensione del grande Albero della Città di Alessandria, quello in piazza della Libertà – in collaborazione con Paglieri Spa – e l’Albero di Natale di Piazza Garibaldi – in collaborazione con Kimono Casa – si avvicenderanno spettacoli luminosi itineranti, installazioni tematiche, percorsi urbani, visite guidate con degustazioni, mostre, performance teatrali, esibizioni musicali, flash mob, sfilate e concerti che coinvolgeranno non solo il centro storico, ma anche quartieri e sobborghi, grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le numerose Associazioni del territorio – Via Dante Experience, Borgo Rovereto, Quartiere Cristo, Facciamo Squadra Fraschetta, San Lorenzo e Spazioidea – promotrici dei vari appuntamenti, racchiusi sono il titolo “Alessandria si Illumina”, in programma fino al 6 gennaio prossimo.

Grande novità del 2025 è il “Paese di Babbo Natale”, un progetto nato per valorizzare il Centro Storico con attrazioni permanenti attive ogni giorno fino all’11 gennaio in Piazza della Libertà, tra cui una ruota panoramica, un trenino itinerante, un Mini Avio Natalizio e un teatro tenda riscaldato denominato “Vintage Christmas Show”, dove si terranno laboratori per bambini, spettacoli interattivi e il “Capodanno dei Bambini” il 31 dicembre. Fino al 24 dicembre sarà presente anche un mercatino composto da 20 casette di legno dedicate a prodotti tipici, artigianato e specialità enogastronomiche.

All’interno del calendario degli appuntamenti non poteva mancare lo storico spettacolo “Gelindo. La Divota Cumedia”, tradizione alessandrina che da oltre un secolo incanta grandi e piccoli, e la mostra “Ignazio Gardella. Progettare la Città”, allestita alle Sale d’Arte a partire dal 18 dicembre 2025 per celebrare i 120 anni del celebre architetto. Il programma si arricchisce, inoltre, della collaborazione con “Inchiostro Festival”, che proporrà la mostra ‘Grovigli’ – con le stampe d’arte realizzate durante il Festival e la possibilità di acquistare opere e gadget a sostegno dell’associazione – e una serie di laboratori gratuiti per creare e incidere biglietti natalizi personalizzati. Un calendario fitto e continuo, dunque, che trasformerà Alessandria in una città in festa ogni giorno, offrendo a cittadini e visitatori un’atmosfera unica fatta di tradizione, cultura, creatività e partecipazione.