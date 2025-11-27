L’Amministrazione pontecuronese anche quest’anno, in accordo con la dirigenza scolastica, ha voluto coinvolgere gli alunni della secondaria di I grado in un progetto di sensibilizzazione dei giovanissimi sulla violenza ai danni delle donne, al fine di accrescere in loro i valori del rispetto e dell’affettività.

Per questo, su un grande telo bianco predisposto, i ragazzi hanno creato con i loro nomi scritti su cuori di carta rossa il collage intorno alla scarpa simbolo della giornata e alla frase “Se mai abbasserò la testa sarà solo per ammirare le mie scarpe”. Il sindaco Valentino D’Amico accompagnato dagli assessori Mazza e Mogni, insieme alle proff. Emanuela Massone e Sara Magrassi hanno partecipato alla performance.