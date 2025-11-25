Il liceo Peano ha vissuto un’altra esperienza di mobilità Erasmus+ e questa volta a Montpellier, città universitaria nel sud della Francia. Il Liceo Peano è parte del Consorzio SCHOOL Accreditamento Erasmus Plus 2021-27 dell’USR Piemonte. Si tratta di un progetto articolato e ricco che offre al personale delle scuole la possibilità di formarsi attraverso diverse attività di mobilità, tra cui esperienze di visiting-job shadowing e partecipazione a corsi strutturati all’estero. La Professoressa Simona Vaccari, insieme ad altre colleghe della regione Piemonte, ha preso parte ad una formazione di una settimana (dal 12 al 18 ottobre), per approfondire tematiche inerenti la lingua francese e confrontarsi con nuove metodologie didattiche. La docente ha alternato lezioni e visite didattiche in un contesto multiculturale molto stimolante, fatto anche di collaborazione continua con gli altri insegnanti. Il progetto continuerà presso la scuola attraverso attività di disseminazione rivolte alle studentesse e studenti. Le mobilità internazionali sono infatti finalizzate allo sviluppo professionale, al miglioramento delle competenze linguistiche, metodologiche e interculturali, e alla diffusione di buone pratiche.

