Nella giornata odierna il Prefetto di Imperia ha ricevuto i rappresentanti dell’Organizzazione Internazionale Save the Children.

Nel corso dell’incontro è stata confermata la proficua collaborazione, con particolare rifermento al supporto fornito da Save the Children sul territorio di Ventimiglia, nell’ambito delle attività di assistenza in favore di famiglie, donne e minori stranieri non accompagnati, nonché del monitoraggio dei casi dei soggetti vulnerabili.

È stata inoltre sottolineata la comune attenzione verso la protezione dei minori, dei nuclei familiari e delle donne, con l’obiettivo di rafforzare le azioni congiunte di prevenzione e sostegno rispetto a possibili situazioni di disagio.

L’incontro si è concluso con la condivisione dell’impegno a proseguire nel dialogo e nella collaborazione operativa, al fine di sviluppare iniziative efficienti e capillari a tutela dei diritti dei minori e delle persone più fragili.