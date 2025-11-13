“Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro Unico prioritario al numero 89342232 per importanti informazioni che la riguardano​”.

Inizia così un messaggio truffa che sta circolando anche in Liguria ai danni dei cittadini: si tratta di un tentativo di raggiro che si manifesta tramite SMS apparentemente riconducibili al CUP – Centro Unico di Prenotazione. Il contenuto invita l’utente a richiamare un numero a sovrapprezzo (es. 892, 893, 894…). Il mittente non è il servizio CUP e, una volta effettuata la chiamata, la linea cade o si rimane in attesa, mentre nel frattempo vengono scalati minuti a costo elevato o credito residuo.

​”È nostra responsabilità informare la comunità ligure affinché non diventi vittima di simili raggiri – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò –. Con l’aumento dell’uso dei dispositivi tecnologici per comunicazioni sanitarie e prenotazioni, l’utenza è potenzialmente bersaglio: chiediamo a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione e di informare anziani, familiari o persone fragili che potrebbero essere più vulnerabili a questo tipo di insidia. Per questo partirà una nuova campagna di comunicazione mirata a informare la cittadinanza sui rischi legati a nuove forme di truffa online​”.

Cosa fare per tutelarsi​.

1. Non richiamare numeri ricevuti tramite SMS che dichiarano di essere del “CUP”, soprattutto se presentano prefissi non familiari (es. 892, 893, 894…) o richiedono un’azione urgente.

2. Gli SMS di conferma ufficiali inviati dal sistema sanitario non contengono mai link cliccabili: qualsiasi messaggio di conferma che presenti link deve essere considerato un tentativo di truffa ed eliminato.

3. I canali ufficiali per disdire una visita o un esame sono:

o Salute Simplex (app o web – sezione “Prenoto Salute”)

o Numero CUP: 010 538 3400

o Farmacie abilitate

o Sportelli CUP.

4. Segnalare eventuali SMS sospetti al proprio operatore telefonico e, se necessario, alle Forze dell’Ordine o alla Polizia Postale.

Regione Liguria invita tutti i cittadini alla massima prudenza e ribadisce il proprio impegno nel garantire sicurezza e tutela nell’accesso ai servizi sanitari.