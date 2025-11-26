Durante il periodo di svolgimento della tradizionale fiera di “Santa Caterina”, svoltasi, dal 22 al 25 novembre 2025, la Polizia Municipale, come per le trascorse edizioni, ha garantito il corretto svolgimento della medesima.

Come disposto dalla Questura di Alessandria, la sicurezza è stata messa al centro delle priorità organizzative, anche con personale esterno specializzato addetto alla sicurezza delle persone e formato per antincendio, primo soccorso ed a tutela di eventuali emergenze.

L’intero organico del personale di P.M. ha provveduto al presidio di tutti gli accessi della fiera e alle chiusure delle vie sulla vasta area commerciale di mq 5.500 nonché alla gestione e agevolazione della viabilità.

Da inizio novembre il Luna Park si è installato all’interno della ex caserma militare, in Piazzale Leoni di Liguria, una novità che ha richiesto comunque la quotidiana presenza di personale di P.M negli orari di maggior frequentazione, per la viabilità e l’incolumità dei pedoni.

Ai fini del corretto svolgimento della consueta manifestazione commerciale con la presenza di banchi in Via Roma, Via Girardengo, C.so R. Marenco, Viale A. Saffi, Via Cavallotti e Via Garibaldi, la Polizia Municipale, durante tutti i giorni di fiera, ha espletato i controlli necessari per garantire il rispetto delle attuali norme legislative in materia.

Dai controlli delle norme legislative in materia commerciale sono emerse alcune violazioni e altre per le quali sono ancora in corso indagini e accertamenti presso gli uffici competenti.

Nella giornata di sabato e domenica è stato effettuato servizio di controllo nella zona di Piazza Pascoli per il “battesimo della sella” e l’esposizione dei trattori agricoli d’epoca e servizio di scorta per il corteo nelle vie limitrofe.

Sono comunque continuati i controlli ordinari sulla circolazione stradale e sulla sicurezza urbana che hanno portato nel primo caso al rilievo di diversi sinistri tra i quali uno dove un conducente è risultato in stato di ebrezza alcolica e nel secondo caso all’identificazione di persona in stato di ubriachezza molesta; in entrambi i casi sono state applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme.

Per le attività di controllo della fiera è stato preziosa la fattiva collaborazione delle associazioni di volontariato alle quali vanno i più sentiti ringraziamenti: Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Guardie Ecologiche e si ringrazia la C.R.I. per l’assistenza sanitaria con i loro presidi.