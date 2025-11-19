Alessandria – Alla presenza di oltre 100 studenti e dei loro insegnanti, i Carabinieri della locale Compagnia hanno tenuto un incontro nell’ambito del progetto di collaborazione scolastica “Cultura della legalità” con il C.I.O.F.S., illustrando i rischi sociali e penali dell’uso degli stupefacenti e dell’abuso dell’alcool, definendone il quadro normativo, e portando gli studenti, ragazzi tra i 14 e i 18 anni, a comprendere le proprie responsabilità e a conoscere sanzioni e conseguenze derivanti dai comportamenti illeciti. Imputabilità e responsabilità civili e penali estese anche a genitori e insegnanti, che trovano riferimento normativo, in quest’ultimo caso, nell’art. 2048 comma 2 del Codice Civile: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

Fra gli argomenti trattati, anche le condotte di guida, dai ciclomotori ai veicoli, e i pericoli derivanti sulle stesse dall’influenza di alcool e droghe.

Il Maggiore Carlo Alberto Evangelista, Comandante della Compagnia Carabinieri, e il Capitano Graziano Del Rio, Comandante del NORM, hanno parlato anche di bullismo e cyber-bullismo, portando il focus sulle problematiche giovanili che creano un substrato fertile per la nascita e la diffusione di criticità come le baby-gang e il degrado, anche violento.

Lo sviluppo di una consapevole cultura della legalità mira a contenere comportamenti dannosi e a creare cittadini sempre più aderenti ai valori sani del vivere civile e alla salute del singolo.