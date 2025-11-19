Tornano le giornate Culturali della Communitas Diani, con due importanti appuntamenti di valorizzazione storica e culturale di tutto il Golfo Dianese che si terranno nel mese di novembre.

Il primo evento é in programma sabato prossimo 22 novembre alle ore 16:00 presso la sala consiliare del Comune di Diano Marina con la presentazione della nuova Rivista annuale 2025 in cui sono pubblicati interessanti i lavori di ben 11 diversi autori. Articoli di Paola Ardissone, Zefferino Ardissone, Silvia Bottaro, Giorgio Fedozzi, Claudio Littardi, Roberto Messico, Ornella Campogrande, Ugo lombardi, Giannetto Novaro, Marina Pissarello e Raffaella Temesio.

Il secondo appuntamento si terrà la settimana prossima, sabato 29 novembre alle ore 16:00 sempre presso la sala consiliare del municipio con la conferenza del Dottor Nicola Podestà dal titolo “Il terremoto del 1887. Il disastro che cambiò Diano Marina”. Le giornate culturali sono ormai un appuntamento importante che si svolge a Diano marina ma riguarda tutto il Golfo Dianese e richiama sempre moltissimo pubblico. Tutte le pubblicazioni della Communitas Diani sono disponibili per la visione presso la biblioteca civica di Diano Marina.