Casale Monferrato – È stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia il 58enne gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna. L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al 112 da parte della figlia minorenne della vittima, che ha chiesto aiuto mentre la madre stava subendo l’aggressione del compagno violento e ubriaco.

La Gazzella dei Carabinieri ha raggiunto la donna, in stato di forte agitazione, e ha raccolto la sua testimonianza in merito agli anni di maltrattamenti e minacce da parte del convivente, mai denunciato per paura di ritorsioni. Quindi, mentre il personale del 118 provvedeva alle sue cure e all’accompagnamento al pronto soccorso, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo, ritenuto responsabile di maltrattamenti sulla scorta degli elementi raccolti, e lo hanno condotto presso il carcere di Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.