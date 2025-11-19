Novi Ligure – Importante contributo di sicurezza dei Carabinieri della locale Compagnia, dopo il caso del teppista che ha danneggiato alcune autovetture in sosta, con un controllo straordinario del territorio fra Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Stazzano e Vignole Borbera.

Numerose le pattuglie messe sul campo con lo scopo di prevenire e, laddove necessario, intervenire tempestivamente su ogni genere di reato, con particolare riguardo a quelli predatori. Impulso offerto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria nell’ambito della costante azione di monitoraggio e intervento pianificata e concordata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il servizio coordinato ha visto anche l’impiego delle Unità Cinofile dei Carabinieri di Torino per i controlli antidroga nelle aree non soggette a traffico veicolare, come centri storici e viali pedonali, luoghi di aggregazione, sale gioco e giardini, con la denuncia e la segnalazione di diversi pusher e assuntori.

Nella giornata in cui si ricordano le vittime della strada, i Carabinieri hanno svolto un’attenta opera di prevenzione e controllo, che ha portato a numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada, al sequestro di due veicoli e al ritiro di una patente di guida.