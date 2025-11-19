Il 21 novembre di ogni anno si celebra la “Giornata nazionale dell’Albero” per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza degli alberi e della natura.

Per l’occasione, il Comune di Novi Ligure ha organizzato una cerimonia che si terrà domenica 23 novembre alle ore 10 presso il Parco Euronovi in via Nino Bixio.

Durante la mattinata si procederà alla messa a dimora di due alberi, dando così il via concreto al “Bosco della Memoria”, un progetto proposto dal Consigliere Paolo Coscia del Movimento 5 Stelle e approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 novembre 2024.

L’area sarà destinata a diventare un luogo dove i cittadini, sulla base di un regolamento in corso di definizione, avranno la possibilità di piantare un albero per celebrare un lieto evento come una nuova nascita o, in alternativa, per onorare la memoria di una persona cara scomparsa. Il progetto si configura come un esempio di collaborazione attiva tra la comunità e l’Amministrazione comunale. I cittadini saranno direttamente coinvolti non solo nella piantumazione degli alberi, ma anche nella loro successiva cura. L’Amministrazione comunale, dal canto suo, supporterà l’iniziativa mettendo a disposizione l’area e assicurando la necessaria irrigazione per la crescita delle nuove piante. Il Bosco della Memoria non sarà semplicemente un nuovo spazio verde, ma un simbolo di legame tra generazioni, memoria storica e impegno civico per la tutela dell’ambiente.