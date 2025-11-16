Alla luce delle previsioni meteo per la giornata di oggi, l’allerta meteo arancione è stata prolungata.

Per il ponente della regione, zona A, l’allerta arancione terminerà alle 21 di oggi, domenica 16 novembre, poi l’allerta sarà gialla fino a mezzanotte.

Sulla zona B, il centro della regione, allerta arancione fino a mezzanotte di oggi e allerta gialla fino alle 8 di domani, lunedì 17 novembre.

Sul levante ligure, zona C, allerta arancione fino a mezzanotte di oggi e allerta gialla fino alle 8 e, solo sui bacini grandi, fino alle 10 di domani.

Sulla zona D, bacini padani di ponente l’allerta arancione terminerà alle 21 di oggi, poi si passa in allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi.

Sui bacini padani di levante, zona E, allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi, poi allerta gialla fino alle 8 di domani, lunedì 17 novembre.

