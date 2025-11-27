Proseguono gli appuntamenti di “Resistenza e…”, rassegna culturale promossa dal Comune di Novi Ligure e dal Comitato per le Celebrazioni dell’Ottantesimo della Liberazione per esplorare i molteplici linguaggi attraverso cui la Resistenza è stata raccontata e tramandata nel tempo.

Dopo l’incontro dedicato al cinema, tenutosi il 18 novembre scorso e che ha visto protagonista il critico cinematografico Sergio Arecco, la sala conferenze della Biblioteca civica (via Marconi, 66) ospiterà un nuovo evento dal titolo “Resistenza e… editoria locale”. La conferenza, condotta da Pier Maria Ferrando, si terrà giovedì 4 dicembre, alle ore 17:45, e si focalizzerà sul modo in cui l’editoria del territorio ha conservato e diffuso le storie della Liberazione, come quelle raccontate in volumi quali Comunisti e Partigiani e L’equilibrio mobile di Manlio Calegari, Aria di libertà e Pierina: La staffetta dei ribelli, di Federico Fornaro Il canto di Chicchirichì di Graziella Gaballo e Pierluigi Pernigotti, Ponte rotto di G.B. Lazagna, ed altri. L’incontro sarà arricchito dalla lettura di brani a cura degli studenti del Liceo Amaldi.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la sezione A.N.P.I. di Novi Ligure, I.S.R.A.L. (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Alessandria) e la Biblioteca Civica di Novi Ligure. Il programma della rassegna prevede ulteriori incontri che verranno resi noti prossimamente.