L’anticipo come sempre arriva questa domenica 30 novembre, con l’edizione invernale di “Cantarà e Catanaj” lungo la via Emilia, ma le manifestazioni entreranno nel vivo la settimana successiva e si protrarranno fino alla Befana.

Anche quest’anno Tortona si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, bambini, giovani e tutti coloro che desiderano respirare l’atmosfera delle festività.

Il Comune, insieme alle associazioni del territorio, ha messo a punto un programma che animerà le vie e le piazze della città con musica, mercatini, laboratori, spettacoli e momenti dedicati alle tradizioni più amate.



Il percorso verso il Natale 2025 si apre domenica 7 dicembre, quando in via Emilia prenderà vita “Star Beat – Christmas Time”: un pomeriggio di musica e DJ set che darà ufficialmente il via alle celebrazioni, colorando il centro con ritmo ed energia.

Inoltre alle 17 presso la Cattedrale sarà possibile assistere alò concerto del “Perosi Festival” il “Natale del redentore” con ingresso gratuito.



Il weekend successivo, sabato 13 dicembre, la città si trasformerà in un vivace mercato natalizio grazie a “FAI il Natale con il Gas”: per tutta la giornata la via Emilia ospiterà hobbisti, artigiani e prodotti a km zero, frutto della collaborazione tra il Gruppo di Acquisto Solidale e il FAI Giovani di Tortona. Nel pomeriggio, largo Borgarelli si accenderà invece con “Keep it hot”, un mix di musica dal vivo, laboratori e DJ set che accompagnerà i visitatori fino alla sera.



Domenica 14 dicembre, il Natale si farà a misura di bambino con il Villaggio di Natale presso il Centro Mater Dei, dove i più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi, assistere a spettacoli di burattini e vivere la magia degli asinelli grazie all’organizzazione della Famiglia Orionina.



Le atmosfere natalizie torneranno sabato 20 dicembre con una nuova edizione di “Star Beat – Christmas Time”, seguita in serata dal tradizionale Concerto di Natale della Civica Accademia Musicale “Lorenzo Perosi”, ospitato sul palco del Teatro Civico: un appuntamento immancabile per chi ama le melodie delle feste.



La città si preparerà poi agli ultimi giorni di attesa con un’altra giornata di festa domenica 21 dicembre, quando piazza Malaspina si vestirà nuovamente a festa per il Villaggio di Natale, con vin brulè, cioccolata calda e iniziative benefiche curate dai volontari della Protezione Civile. Nel pomeriggio l’emozione sarà alle stelle grazie alla tanto amata Sfilata di Babbo Natale, che partirà dall’Oratorio San Luigi Orione per raggiungere la piazza tra sorrisi e musica.



Con l’arrivo del nuovo anno, domenica 4 gennaio, ritorno il teatro di figura con la nuova edizione di “Befana in Baracca”, con lo spettacolo a cura dell’Associazione Peppino Sarina al Teatro Civico, mentre la conclusione ufficiale delle celebrazioni sarà lunedì 5 gennaio con Befana in festa, un pomeriggio di animazione e laboratori per bambini presso la Sala Polifunzionale Mons. F. Remotti, a cura del Centro per le Famiglie del CISA.



Il Natale 2025 a Tortona sarà dunque un’occasione per riscoprire il valore della comunità, della creatività e della tradizione, in un percorso che unisce grandi e piccoli tra musica, luci e convivialità.