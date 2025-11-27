Domenica 30 novembre, alle ore 16.30, presso la Biblioteca comunale parrocchiale di Gremiasco, verrà presentato il libro “L’ ultima luna piena” di Mauro Rancan, residente a Brignano Frascata, che da sempre si occupa di editoria e comunicazione. Ha già pubblicato vari libri ma questi è il suo primo romanzo giallo e racconta, tra colpi di scena e ironia, un tragico evento che colpisce un piccolo paese di campagna al confine tra Piemonte e Lombardia. Il testo tocca temi come i legami familiari e l’ amore ma soprattutto è uno spaccato della provincia italiana. Con l’ autore dialogherà il poeta e scrittore Aldo Villagrossi.

Lorenza Cavanna