Alessandria, 25 novembre 2025 – A seguito della sottoscrizione dell’Addendum al protocollo d’intesa MEF e ACRI, avvenuta lo scorso 28 ottobre, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha adottato le modifiche statutarie indicate, recependo la modifica della durata del mandato dei Componenti del Consiglio di Indirizzo e del Presidente.

Si è quindi deliberato di applicare la nuova durata del mandato già ai mandati in corso, pertanto sia il Presidente che i Componenti del Consiglio Generale scadranno a sei anni dalla nomina.