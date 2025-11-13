Un confronto istituzionale con i rappresentanti della Giunta Regionale ligure. E’ in programma martedì 18 novembre alle 21 nella Sala Grande del Centro “Incontro” – Giardini 1° Maggio, 7 a San Bartolomeo al Mare. Si tratta di nuovo appuntamento del ciclo di incontri di informazione e formazione tra Amministratori e Territorio “I Cittadini Chiedono”, inaugurato il 21 maggio con l’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare. “Un’occasione unica per un confronto diretto e costruttivo sui temi cruciali per la nostra Regione”, fanno sapere gli organizzatori. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Filippo Scola. Il dibattito e il confronto con i rappresentanti regionali saranno condotti dal giornalista Andrea Pomati. Interverranno i rappresentanti della Giunta Regionale: Luca Lombardi assessore Regionale al Turismo, Marketing territoriale, Agenzia In Liguria, Ciclo delle Acque, Alessandro Piana, vicepresidente Regione Liguria, assessore Agricoltura, Allevamento, Acquacoltura e Pesca professionale, Fiere, Grandi Eventi, Entroterra e Montagna, Parchi e Biodiversità, Escursionismo e Tempo libero, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza, Associazionismo comunale, Enti locali, Marco Scajola assessore Regionale a Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione Fse. “La partecipazione – dicono ancora gli organizzatori – è libera e rappresenta un momento essenziale per esercitare il dialogo civico e la partecipazione attiva alla vita della Regione”.

