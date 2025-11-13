Il tradizionale Luna Park, appuntamento fisso per la Fiera di Santa Caterina, è pronto ad aprire i battenti a pieno regime in una nuova location temporanea. Come è noto, a causa dei lavori di riqualificazione in corso presso l’area dell’ex Cavallerizza, l’allestimento di quest’anno è stato spostato nel piazzale Leoni di Liguria (ex Caserma Giorgi).

Il Luna Park entrerà in funzione con tutte le attrazioni

a partire da venerdì 14 novembre. L’inaugurazione ufficiale è prevista per la stessa data, con un momento dedicato in programma alle ore 15,30 all’interno del piazzale.

