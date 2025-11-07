L’Azienda Costruire Insieme informa che in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Alessandria, San Baudolino, da sabato 8 a lunedì 10 Novembre 2025 , i Musei gestiti dall’Azienda effettuerano aperture staraordinarie per consentire al pubblico che parteciperà alle numerose iniziative organizzate in Città, di visitare anche le mostre in corso e le collezioni custodite nei diversi siti museali, patrimonio storico, artistico e culturale della nostra città.
In particolare Sabato 8 e Domenica 9 Novembre 2025 saranno aperti:
Dalle 10.00 alle 19.00: SALE D’ARTE , via Machiavelli 13
Apertura straordinaria in orario continuato con visite guidate al percorso di Artu’ e introduzione alla mostra personale di Davide Minetti, incluse nel biglietto d’ingresso a cura di ASM Costruire Insieme
Dalle 15.00 alle 19.00: MUSEO CIVICO DI PALAZZO CUTTICA, Via Parma 1
Dalle 15.00 alle 19.00: MARENGO MUSEUM, Via Delavo, Spinetta Marengo.
Domenica 9 novembre dalle 15.00 alle 19.00: TEATRO DELLE SCIENZE, via 1821 n. 11.
Lunedì 10 Novembre 2025 saranno aperti:
Dalle 15.00 alle 19.00: SALE D’ARTE , via Machiavelli 13
Dalle 15.00 alle 19.00: MUSEO CIVICO DI PALAZZO CUTTICA, Via Parma 1
Per informazioni: