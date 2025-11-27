San Bartolomeo al Mare si prepara ad accogliere la magia delle feste natalizie. Dal 6 all’8 dicembre, dalle 10 alle 18, la cittadina si trasformerà in un incantevole Villaggio di Natale con l’iniziativa “Aspettando Natale a San Bart”, promossa dalla Proloco con il sostegno del Comune, Sport Experience e Associazione San Matteo. Via Martiri della Libertà sarà il cuore pulsante dell’evento, offrendo un programma ricco di attrazioni per tutta la famiglia.

L’attrazione principale sarà la cassetta natalizia dove i più piccoli imbucare le proprie letterine. Non solo. Sempre per i bambini sarà allestito un Luna Park che garantirà momenti di spensieratezza e divertimento.

Il Villaggio di via Martiri sarà completato da un ricco mercatino natalizio che spazierà dall’artigianato all’antiquariato, offrendo l’occasione perfetta per trovare regali unici e originali. A scaldare l’atmosfera e a deliziare il palato, non mancherà un’area interamente dedicata allo street food e a leccornie pensate per grandi e piccini. L’organizzazione promette, inoltre, tante sorprese che renderanno l’esperienza ancora più memorabile.

