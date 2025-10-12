Serravalle Scrivia

Rock Dreams3: terzo appuntamento con le suggestioni della musica rock. Un suggestivo percorso da El Sistema e The Beatles. Dialogano Alfonso Pastore e Marcus Risso.

Venerdì 17 ottobre in Biblioteca.

Venerdì 17 ottobre, alle 17.00, presso la Biblioteca comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia si terrà un nuovo incontro dedicato alla musica: “Rock Dreams3: la vita è una lunga canzone” a cura di Alfonso Pastore. Dialogherà con lui il direttore della Biblioteca, Marcus Risso.

Continua l’emozionante viaggio nella musica e nella società di tre decenni, dagli anni 60 agli anni 90, attraverso nuove canzoni e autori che hanno fatto la storia, ciascun pezzo con una propria costellazione di riferimenti che delineano il “sapore” di un’epoca. Un suggestivo percorso da El Sistema e The Beatles, passando per i Simple Minds e Neil Young, importanti tappe tra musica, cultura e società.

Come scrisse il critico Richard Middleton “Non si può capire la musica senza capire la società; ma soprattutto non si può capire la società senza capire la musica e senza una musicologia della cultura, cioè di una teoria culturale della musica”.

L’incontro è ideato e curato da Alfonso Pastore che ci parla così della sua profonda passione per la musica che lo ha spinto a ideare l’evento:

“La musica è un abbraccio, quasi quotidiano. In ogni momento della giornata ti capita di sentire una canzone, un ritornello. Non solo in casa ma anche quando esci. Per chi non ci fa caso la musica non esiste ma se sei attento lei ti raggiunge, ti sfiora. A volte è un pugno allo stomaco, a volte una carezza. Dipende da te, da come ti senti. Ti fa diventare curioso: “Perché ha scritto quel testo? Quali accordi fa? Senti che intro è che strofa! Il ritornello un po’ meno ma il bridge e l’assolo che belli! E quella struttura circolare, ipnotica: mi affascina! Ti rendi conto che puoi provare le stesse sensazioni insinuandoti in varie culture musicali e sociali della musica popolare. Inizi ad interessarti di folk, blues, jazz, rock, di musica sinfonica, soul, country, progressive e altri numerosi generi musicali. Ma quanti sono? E in ogni genere che ascolti trovi ulteriori sfumature e alterazioni. Lei ci accompagna da sempre, è creata dalle persone per le persone, sono racconti che ci guidano e aiutano a riflettere e… per nostra fortuna, la musica sarà eterna”.