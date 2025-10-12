Accolta la proposta dell’azienda specializzata per gestire meglio gli interventi che riguardano diversi Comuni della provincia

Su proposta dell’azienda specializzata a San Bartolomeo al Mare è iniziato l’allestimento delle luminarie natalizie che interesserà sia il centro che le frazioni.

«Una decisione che – precisa il sindaco Filippo Scola – non è frutto di una scelta dell’Amministrazione Comunale, ma proposta dalla ditta impegnata negli allestimenti in diversi Comuni della provincia. L’anticipo dei lavori è dettato da ragioni puramente logistiche e di programmazione della ditta fornitrice. L’azienda, che opera su più fronti nel Ponente ligure per decorare le vie in vista del periodo natalizio, ha proposto di iniziare già in questi giorni l’intervento in modo da ottimizzare i tempi e garantire la copertura di tutti i Comuni in vista delle festività di fine anno”.

Anticipare i tempi, come appunto proposto dalla ditta specializzata, garantirà al Comune di San Bartolomeo al Mare, come in altre località della provincia, di assicurarsi un intervento puntuale e preciso e la qualità desiderata in vista delle feste di fine anno.