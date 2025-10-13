Il Comune di Tortona rivolge un sentito grazie a tutte e tutti coloro che hanno partecipato ieri alle visite guidate al Museo Archeologico Dertona – MA·DE, dedicate ai nuovi spazi in allestimento e ai depositi archeologici.

Un ringraziamento speciale ai funzionari della Soprintendenza ABAP-AL e alla conservatrice archeologa del MA·DE per la disponibilità e la passione con cui hanno accompagnato il pubblico alla scoperta della storia e delle antichità del territorio tortonese.

Una giornata di dialogo, curiosità e valorizzazione del nostro patrimonio culturale.