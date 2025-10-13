L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi: un automobilista era entrato con la propria auto nell’area pedonale e non se ne era accorto. Il sistema elettronico aveva rilevato al tarda dell’auto e l’uomo aveva ricevuto una multa tramite posta.

L’automobilista solerte aveva deciso di pagarla subito attraverso il sistema pagopa ma invece che detrarre il 30% previsto dalla legge per chi provvede entro cinque giorni ha versato l’intera somma di 90,50 euro invece che 65,60. L’errore non é sfuggito ai controllori del comune che in questo giorni hanno restituito, mediante versamento sul conto corrente dell’uomo, i 24,90 euro che non erano dovuti.