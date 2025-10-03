SABATO 4 OTTOBRE

Tortona: fino al Fino al 30 novembre è visitabile presso il Museo Diocesano di Tortona la mostra “Pellegrini di Speranza. Bovo, Contardo, Rocco“. Tre santi, tre cammini, un unico racconto radicato profondamente nella storia e nella devozione del territorio tortonese. L’esposizione offre uno sguardo inedito sulla loro rappresentazione artistica attraverso i secoli, evidenziandone le peculiarità iconografiche e il valore spirituale ancora vivo oggi. Un affascinante percorso tra arte e spiritualità che celebra tre figure emblematiche della fede popolare.Visite su prenotazione per scuole e gruppi. Per info: 0131 816609, beniculturali@diocesitortona.it, muditortona.net

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

DOMENICA 5 OTTOBRE

Tortona: fino al Fino al 30 novembreè visitabile presso il Museo Diocesano di Tortona la mostra “Pellegrini di Speranza. Bovo, Contardo, Rocco“. Tre santi, tre cammini, un unico racconto radicato profondamente nella storia e nella devozione del territorio tortonese. L’esposizione offre uno sguardo inedito sulla loro rappresentazione artistica attraverso i secoli, evidenziandone le peculiarità iconografiche e il valore spirituale ancora vivo oggi. Un affascinante percorso tra arte e spiritualità che celebra tre figure emblematiche della fede popolare.Visite su prenotazione per scuole e gruppi. Per info: 0131 816609, beniculturali@diocesitortona.it, muditortona.net

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Alluvioni Piovera: Domenica 5 – 12 – 19 e 26 Ottobre 2025 Dalle ore 10:00 alle 19:00 Presso le Cantine Espositive del Castello di Piovera “Cinemoda – Ruggenti Visioni” Esposizione di Abiti e Accessori Anni ’10 e ’20 ispirati al Cinema Moda, cinema e storia: il fascino degli anni ’10 e ’20 rivive nelle Cantine Storiche del Castello di Piovera Un viaggio tra moda e suggestioni cinematografiche: è questo ciò che attende i visitatori del Castello di Piovera (AL) con la nuova mostra “Cinemoda – Ruggenti Visioni” allestita nelle Cantine Storiche. L’esposizione aprirà domenica 5 ottobre e resterà visibile ogni domenica del mese. Un percorso che trasporta nel cuore degli anni ’10 e ’20 del Novecento, tra abiti eleganti, accessori raffinati, cimeli originali rari e fedeli riproduzioni che raccontano icone e atmosfere di un’epoca irripetibile. Dalla raffinatezza dei primi anni Dieci al brio scintillante dei Ruggenti Venti, il percorso intreccia moda, cinema e storia, regalando un’esperienza multisensoriale: non solo da guardare, ma da vivere con tutti i sensi. Ad arricchire l’allestimento delle Cantine, ambientazioni ispirate ai grandi film moderni che hanno ricreato quel periodo: “set” che permettono di immergersi nei dettagli e nello stile di un’epoca, con uno sguardo anche alla vita quotidiana dei marchesi Balbi, proprietari del Castello in quegli anni.