Domenica 5 ottobre alle ore 17 presso la Pieve di N. S. Assunta a Grondona, appena restaurata, si svolgerà il concerto corale “THE ROAD HOME”; protagonisti della serata sarà il Coro Cantica Nova diretto e accompagnato al pianoforte da Mons. Pierangelo Pietracatella che proporrà un viaggio tra melodie sacre e non solo con musiche di M. Lauridsen, E. Hagenberg, O. Gjeilo. Una serata dedicata alla coralità in tutte le sue sfaccettature con un excursus tra brani di compositori contemporanei viventi tra i più noti al mondo.

La serata rientra in “MusicArte Eventi”, rassegna concertistica organizzata dal Centro Culturale Praecipianensis APS e resa possibile dal contributo della Regione Piemonte, della Fondazione CRAL e da sponsor locali.

Il Coro Cantica Nova nasce nel dicembre del 2018 come naturale conseguenza di dare vita al Festival di Musica Sacra “Conflixere Mirando”. La nuova compagine vocale, formata da circa trenta artisti provenienti da diverse e già affermate realtà musicali, da musicisti professionisti, studenti o semplici appassionati del canto, si propone di affrontare anzitutto, ma non solo, il grande repertorio di musica sacra del settecento e ottocento musicale europeo. Iscritto all’Associazione Cori Piemontesi, il coro Cantica Nova è fondato e diretto da Mons. Pierangelo Pietracatella.

Mons. Pierangelo Pietracatella, sacerdote della Diocesi di Tortona, nel 1992 si diploma brillantemente in pianoforte presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria sotto la guida della Prof.ssa Anna Lovisolo, studiando Composizione con il M° Orazio Mula. Allievo del M° Fabrizio Dorsi per la Direzione d’orchestra, studia altresì Composizione con il M° Stefano Chinca presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. È stato pianista titolare e maestro collaboratore del Coro del Teatro Comunale di Alessandria, del Coro “Mario Panatero” e del “Casale Coro” diretti da Gian Marco Bosio. Maestro accompagnatore nelle classi di canto lirico di artisti prestigiosi quali il basso Carlo de Bortoli e il soprano Franca Mattiucci presso l’Istituto musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure, è stato inoltre pianista di scena e Maestro collaboratore presso il Théâtre de l’Opéra di Nizza (Francia), per il quale ha collaborato altresì con l’Opéra di Montpellier. Ha preso parte a numerosi allestimenti operistici (Die Entführung aus dem serail, Norma, Rigoletto, La Bohème, Madama Butterfly, La fanciulla del West, Carmen, L’Amico Fritz, Evgenij Onegin, Andrea Chenièr, Jacob Lenz di Wolfgang Rihm in qualità di maestro del coro delle voci bianche, Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke di S. Matthus) e concerti di musica sacra (Missa pro defunctis di Cavalli, Vespri della Beata Vergine Maria di Monteverdi, Requiem di Mozart, Petite Messe Solennelle di Rossini, Messa di Gloria di Puccini, Le martyre de Saint Sèbastien di Debussy, Requiem di Berlioz, Chichester Psalms di L. Bernstein, Jephte di Carissimi, Requiem di Faurè, Messiah di Haendel, Le ultime sette parole di Cristo di Haydn, Gloria di Vivaldi, Messa dell’Incoronazione di Mozart, Nelson Messe di Haydn) sia come pianista, organista che come direttore di coro e direttore d’orchestra, in Italia, Francia, Svizzera, Svezia. Collabora da diverso tempo con l’Orchestra Classica di Alessandria con la quale, nel 2019, ha dato vita, sotto il Patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, al Festival di Musica Sacra Conflixere Mirando. Il 22 febbraio 2020 ha diretto presso la Cattedrale di Brescia la Missa Solemnis di André Waignein per soprano, coro e orchestra di fiati nell’ambito del progetto “Brescia Youth Band” dell’Associazione Bande Musicali Bresciane. Membro onorario dell’UCAI Nazionale (Unione Cattolica Artisti Italiani), laureato in Giurisprudenza, Dottore in Diritto canonico e Avvocato rotale, dal 2014 è Officiale del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Il 21 luglio 2017 il Santo Padre papa Francesco lo ha nominato Capo Ufficio presso il medesimo Tribunale e il 23 gennaio 2023 Prelato Uditore della Rota Romana. È autore del volume “Internet addiction disorder e capacità al consenso coniugale. Profili clinici, canonistici e pastorali”: volume 114 della collana “Studi Giuridici”, edito dalla Libreria Editrice Vaticana nel 2015.