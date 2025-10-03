Lunedì 6 ottobre prende il via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni condotto dall’ISTAT che interesserà:

– un campione di 525 famiglie (Rilevazione da Lista)

– un campione di 948 indirizzi (Rilevazione areale componente A)

– un campione di 490 individui (Rilevazione Areale- L2) estratte sull’intero territorio comunale.

Il campione di famiglie e individui riceverà una lettera con le istruzioni utili per partecipare.

Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 5 ottobre 2025. La rilevazione si chiuderà il 23 dicembre prossimo.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.

Una famiglia selezionata dall’ISTAT per partecipare al censimento, riceverà la lettera con le credenziali necessarie per compilare il questionario online in autonomia.

Il periodo di compilazione per la Rilevazione Areale (L2) va dal 6 ottobre all’11 novembre, mentre la Rilevazione da Lista dal 6 ottobre al 9 dicembre.

Modalità di compilazione:

– dal 6 ottobre al 9 dicembre compilando in autonomia il questionario online, utilizzando le credenziali presenti nella lettera inviata dall’ISTAT o recandosi al Centro comunale di raccolta (CCR) presso l’Ufficio Anagrafe;

– dal 12 novembre al 23 dicembre con un rilevatore selezionato e nominato dal Comune di Tortona, oppure recandosi al Centro comunale di raccolta (CCR) presso l’Ufficio Anagrafe. I rilevatori incaricati sono dotati di tesserino ISTAT.

Rilevazione Areale (campione di indirizzi): Questa rilevazione riguarda tutte le persone e le abitazioni presenti nelle aree da censire. Le persone/famiglie che rientrano in questo tipo di rilevazione non ricevono alcuna lettera dell’ISTAT e le modalità di partecipazione sono le seguenti:

– intervista a domicilio da parte di un rilevatore con tablet

– compilazione autonoma sul tablet in presenza del rilevatore;

– compilazione presso il CCR, dopo la registrazione della lista degli abitanti, con il supporto di un operatore o in autonomia.

I rilevatori incaricati sono in campo per la verifica del territorio già dal 29 settembre.

Se si necessita di assistenza è possibile compilare il questionario con l’aiuto di un operatore del Centro Comunale di Raccolta (CCR), che si trova presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, dal 7 ottobre al 23 dicembre, tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

Per informazioni: Ufficio Censimento tel. 0131822004 oppure Ufficio Anagrafe tel. 0131864202; e-mail anagrafe@comune.tortona.al.it

Web: http://comune.tortona.al.it/it/novita/page/censimento-della-popolazione-e-delle-abitazioni-2025