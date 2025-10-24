La Giunta comunale di Tortona, Premesso che la Festività di Santa Croce, che si svolge annualmente nel mese di maggio, non cade in data fissa ma viene ogni anno stabilita, di norma, il lunedì successivo al secondo week-end di maggio, con

festeggiamenti e tradizionale mercato che si svolgono dal precedente sabato pomeriggio alla sera del lunedì della festa e luna park in piazza Allende, approssimativamente dal 25 aprile al week end che conclude la settimana del lunedì di Santa Croce e che ogni anno, nel fissare la data della ricorrenza tortonese, si evita di sovrapporsi a quella di svolgimento della festa patronale della vicina città di Voghera che ricorre ogni anno in concomitanza con la festività religiosa dell’Ascensione, che cade sempre di domenica in data variabile, correlata con la Santa Pasqua; dato atto che per l’anno 2026 la seconda domenica del mese di maggio, calendarizzata al 10 del mese, non coincide con la celebrazione liturgica dell’Ascensione del Signore – Festa Patronale di Voghera; ha deciso che la festività di Santa Croce per l’anno 2026 abbia luogo nei giorni di sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 maggio 2026, con festeggiamenti e tradizionale mercato a partire dal pomeriggio di sabato.

Correlati