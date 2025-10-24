In Piazza Mazzini, la città ospita oggi il _World Heart Day_, una giornata interamente dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, un’iniziativa globale creata dalla _World Heart Federation_ con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sui rischi delle malattie cardiovascolari e promuovere stili di vita sani.

In Italia, l’evento è coordinato dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus, presieduta da Marcello Segre, che da anni si impegna nella prevenzione e nella formazione in ambito cardiologico.

Durante l’evento, i cittadini avranno accesso a una serie di attività gratuite e informative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati alle patologie cardiovascolari e sui corretti stili di vita da adottare per prevenirle.

Inoltre, sarà possibile partecipare a sessioni di BLS-D (_Basic Life Support and Defibrillation_) e assistere a interventi di emergenza dimostrativi.

Presenti con uno stand informativo e con i propri mezzi di pronto intervento dotati di defibrillatore, i *Carabinieri*, costantemente al passo con i tempi anche in materia di _primo soccorso_, che hanno avviato da tempo la formazione del personale per l’uso, in caso di emergenza, dei *defibrillatori semiautomatici* (cosiddetti _DAE_), in grado di analizzare e riconoscere automaticamente il segnale elettrocardiografico, permettendo l’erogazione della scarica sotto comando di un operatore unicamente quando viene riconosciuto un ritmo idoneo. Il *dispositivo* è sempre più presente all’interno delle *Stazioni Carabinieri* e sui *mezzi del pronto intervento* quotidianamente impegnati a contatto con la popolazione, come le _Gazzelle_, nel quadro di un progetto che mira a rafforzare la rete “salvavita” sul territorio.

L’accesso rapido e pubblico al defibrillatore può determinare un significativo aumento delle possibilità di sopravvivenza e il buon recupero funzionale per i soggetti colpiti da arresto cardiaco, infatti la rianimazione cardio-polmonare associata alla defibrillazione entro i primi 3-5 minuti dall’evento determina un incremento della sopravvivenza del 50-70%, mentre ogni minuto di ritardo ne riduce le probabilità del 10-12%.

Il _World Heart Day_ rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di prendersi cura della propria salute e ricevere informazioni preziose per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, che restano la principale causa di morte al mondo, responsabili di oltre venti milioni di decessi ogni anno.