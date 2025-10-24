Parte il 25 ottobre la seconda edizione di Intrecci, festival scientifico tortonese, organizzato dall’associazione Scettici e informati, dal Comune di Tortona e dalla Biblioteca civica “Tommaso de Ocheda”.

Il primo appuntamento è per sabato 25 ottobre dalle ore 15:00 alle 18:00 in piazza Marconi e piazza Arzano con l’evento dal titolo “Scienza in gioco”, dove esperti e volontari dell’associazione Scettici e informati, e dell’associazione La Fenice, animeranno una ludoteca di giochi da tavolo che affrontano temi come la genetica, l’ecologia, la logica, la chimica e i cambiamenti climatici, mentre gruppi di studenti delle scuole tortonesi presenteranno una serie di esperimenti e attività da loro sviluppate, con cui esploreranno argomenti come il metodo scientifico, le intelligenze artificiali, la biologia o la dinamica dei fluidi.

A seguire, alle 18:30, i divulgatori di ToScience intratterranno il pubblico con Science FEST, uno science show alla scoperta del lato più spettacolare della scienza, tra cambi di colore, esplosioni e reazioni chimiche incontrollate.