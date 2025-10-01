l’Oratorio di San Rocco, edificio di pregio storico-artistico e rilevante per la comunità di Tortona ha

partecipato al censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano,

ottenendo, grazie all’impegno della Delegazione FAI di Tortona, n. 5.389 voti e classificandosi al 95º

posto su circa 30.000 luoghi;

tale risultato consente alla Confraternita della Misericordia San Giovanni Decollato in San Rocco, quale

soggetto gestore dell’Oratorio sin dal XVII secolo, di presentare domanda al FAI per l’ottenimento di un

contributo fino a € 25.000 da destinare al progetto di “Restauro conservativo della facciata

principale e della sagrestia con alloggio custode”, per un costo complessivo di circa € 70.000;

Dato atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha già manifestato la sua disponibilità a

sostenere economicamente l’intervento, fermo restando l’obbligo di cofinanziamento da parte di terzi nella

misura minima del 20%;

Rilevato che, oltre alla Fondazione CR Tortona, hanno espresso la loro disponibilità a sostenere e

collaborare al progetto anche la Diocesi di Tortona – tramite l’Ufficio per i Beni Culturali – e l’Officina del

Dialetto Tortonese, rafforzando così la rete di partenariato istituzionale e culturale a sostegno

dell’intervento;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Delegazione FAI di Tortona in data 11 settembre 2025, acquisita al

protocollo comunale n. 028993 del 16/09/2025 e allegata alla presente;

Considerato che, ai fini della partecipazione al bando, è richiesto di allegare un piano di comunicazione e

valorizzazione culturale, e che la Confraternita ha richiesto anche al Comune di Tortona di sottoscrivere

l’accordo di collaborazione istituzionale in tal senso; La giunta comunale di Tortona ha deciso di stipulare un accordo di collaborazione dando mandato al Sindaco Federico Chiodi di sottoscriverlo.