Il Consiglio comunale di Tortona ha approvato all’unanimità il regolamento presentato, dall’Assessore Giordana Tramarin e relativo alla disciplina per il rilascio ed utilizzo dei permessi per la sosta negli “stalli rosa” posti auto riservati alle donne in stato di gravidanza ed ai genitori con bambini di età inferiore ai 2 anni. La finalità è quella di rappresentare un valido contributo sociale per le donne in stato di gravidanza, dal momento che questi danno la possibilità di vivere una maternità con meno stress, nei momenti in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture-servizio senza dover reperire affannosamente un posto per l’auto; allo stesso modo, si intende favorire la mobilità delle famiglie facilitandole a reperire posti auto comodi per l’utilizzo dei servizi ad esse dedicate o per vivere con minore stress la ricerca di posti auto in città durante i primi anni di vita dei figli per i quali risulta necessario trasportare sui veicoli attrezzature ingombranti da utilizzare durante gli spostamenti a piedi. Lo stallo rosa sarà identificato con apposita segnaletica orizzontale e verticale e verranno individuati dall’Amministrazione comunale fra quelli pubblici, così come saranno sensibilizzati i soggetti privati gestori di attività commerciali con parcheggi affinché realizzino un numero congruo di questi particolari stalli.

Correlati