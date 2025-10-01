Verrà inaugurata sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17,30, presso il Torrione del Castello del Monferrato la mostra “Vivere con semplicità”, un progetto fotografico dell’Associazione Gruppo Fotografi Monferrini dedicato all’ambiente, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio casalese.

Il progetto documenta, attraverso una serie di fotografie, le attività realizzate negli ultimi anni a sostegno dell’educazione ambientale e della fruizione sostenibile degli spazi naturali. Le immagini, realizzate dai soci dell’Associazione, mostrano momenti significativi di coinvolgimento di bambini e ragazzi, mettendo in evidenza esperienze di esplorazione della natura, gioco all’aria aperta e pratiche di riciclo e sostenibilità.

Tra le principali tematiche rappresentate:

Pianta il futuro: bambini che interagiscono con alberi e piantine, simbolo di crescita e attenzione per l’ambiente;

Ambiente nello zainetto: bambini che osservano la natura con una lente d’ingrandimento, stimolando curiosità e consapevolezza;

Gioco all’aria aperta: bambini e ragazzi impegnati in sport e attività ricreative all’aperto, dal basket alla canoa sul Po;

Educazione al riciclo e alla sostenibilità: momenti di apprendimento sulle corrette pratiche di differenziazione dei rifiuti e cura dell’ambiente.

Le fotografie sono state realizzate in diverse aree di Casale Monferrato e nelle sue frazioni, tra cui il Parco Eternot e l’imbarcadero, con l’obiettivo di documentare le esperienze dei giovani e la fruizione responsabile del territorio.

La mostra, aperta fino al 31 ottobre 2025, sarà accessibile liberamente e gratuitamente seguendo gli orari di apertura del Castello del Monferrato.