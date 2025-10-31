Tortona – I Carabinieri della locale Compagnia, anche grazie al contributo dei cittadini, sono riusciti ad arrestare una rapinatrice che aveva appena colpito all’interno di un noto centro commerciale della città. La donna, entrata in una delle boutique del complesso, dopo avere trafugato vari capi di vestiario, occultandoli nella propria borsa, ha tentato di superare le casse senza pagare la merce, venendo però scoperta da una commessa. La malvivente non ha esitato a colpire la donna per guadagnarsi la fuga, venendo però intercettata da un addetto alla vigilanza accorso in supporto. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di contenere le escandescenze della donna e di arrestarla. La merce trafugata, del valore complessivo di oltre mille euro, è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale.

La risposta dei Carabinieri testimonia come la collaborazione e le segnalazioni dei cittadini e degli esercenti commerciali siano fondamentali e, proprio grazie a questo gioco di squadra, possano contribuire ad aumentare l’efficacia degli interventi e garantire maggiore tranquillità alla cittadinanza.