In considerazione di un repentino abbassamento delle temperature e delle conseguenti escursioni termiche che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, il Sindaco di Diano Marina ha firmato un’ordinanza per autorizzare l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale.

La decisione, presa in via d’urgenza e di necessità, mira a garantire il benessere della collettività e risponde alle numerose richieste pervenute dai cittadini.

L’autorizzazione entra in vigore a partire da sabato 1° novembre 2025 e sarà valida fino a venerdi 14 novembre 2025 compreso. È fondamentale sottolineare che l’accensione anticipata è soggetta a limitazioni ben precise, in ottemperanza alle normative vigenti. Gli impianti potranno rimanere accesi per un massimo di 5 ore giornaliere. Questa durata è esattamente la metà di quella consentita in via ordinaria (10 ore), come previsto dal D.M. n° 383/2022 in caso di autorizzazione anticipata per la Zona C in cui ricade Diano Marina.

“Abbiamo riscontrato che le attuali condizioni climatiche, con un sensibile abbassamento delle temperature, non permettono di raggiungere in tutti gli ambienti domestici e di lavoro una soglia di benessere adeguata” ha commentato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Pertanto abbiamo ritenuto doveroso accogliere le istanze dei cittadini e autorizzare l’accensione anticipata. Ricordiamo a tutti che l’utilizzo è limitato a 5 ore al giorno, un compromesso necessario per bilanciare il comfort termico con l’attenzione al risparmio energetico”.