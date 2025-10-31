L’Amministrazione comunale di Acqui Terme invita la cittadinanza a partecipare alle cerimonie di commemorazione dei Defunti e dei Caduti, che si terranno domenica 2 e martedì 4 novembre 2025.

Domenica 2 novembre

La giornata si aprirà alle ore 10.45 con il ritrovo di fronte al Monumento in Passeggiata dei Colli a Lussito per la cerimonia di commemorazione dei Caduti di Lussito, che avrà inizio alle ore 11.00 con l’alzabandiera, l’onore ai Caduti e le allocuzioni ufficiali.

Nel pomeriggio, presso il Civico Cimitero, si svolgerà la commemorazione di tutti i defunti: alle ore 15.00 la recita del Santo Rosario e, alle ore 15.30, la celebrazione eucaristica officiata dal Vescovo, seguita da un momento di silenzio e preghiera per i Caduti.

Martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la celebrazione inizierà alle ore 9.45 con il raduno delle autorità, delle associazioni e delle scolaresche in Piazza San Francesco.

Alle ore 10.00 partirà il corteo verso il Monumento ai Caduti (Piazza San Francesco, Piazza San Guido, Via al Castello, Piazzetta Mafalda di Savoia).

Alle ore 10.30 seguiranno l’alzabandiera, gli onori ai Caduti con la posa della corona e i saluti istituzionali.

Il Sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini invita le autorità, le associazioni, gli enti e le scuole a partecipare con la bandiera e con rappresentanze numerose.

In caso di pioggia, le allocuzioni si terranno presso la Sala del Consiglio Comunale.