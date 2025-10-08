FIAB Tortona sezione Malabrocca organizza per sabato 11 ottobre 2025 una pedalata facile e aperta a tutti da Tortona a Volpedo, in concomitanza con la Biennale Pellizziana e le giornate FAI di autunno 2025.

La partenza è fissata alle ore 9.00 dalla stazione di Tortona (ritrovo alle ore 8.30). Il percorso, interamente pianeggiante, della lunghezza di circa 10 km all’andata e altrettanti al ritorno, si snoderà prevalentemente lungo piste ciclabili e strade agricole (bianche e secondarie). L’arrivo a Volpedo è previsto tra le 10.00 e le 10.30. Prima di pranzo ci sarà tutto il tempo per partecipare alle visite guidate alla Casa Natale di Giuseppe Pellizza e a Palazzo Malaspina Penati.

Si potrà anche visitare la casa studio del pittore del Quarto Stato, in questi giorni allestita con le opere presentate per l’XI Biennale Pellizziana.

“Varcare la soglie di Palazzo Malaspina Penati, si legge in una nota della Delegazione FAI di Tortona, significa intraprendere un viaggio attraverso la storia e la bellezza. La dimora non è solo un luogo da ammirare, ma un’eredità viva, che accoglie con sobria eleganza chiunque desideri riscoprire la grandezza del passato. La visita alla Casa Natale del Pittore Pellizza da Volpedo, aperta dopo lungo tempo, rappresenta un luogo di memoria e ispirazione, dove l’intimità degli spazi quotidiani incontra le prime suggestioni artistiche. Visitare oggi la sua dimora natale significa rivivere le radici della sua arte e respirare l’atmosfera che nutrì la sua creatività.”

La quota di partecipazione è di 3 euro, destinati alla copertura assicurativa dei partecipanti, da versare direttamente alla partenza.

I soci FIAB dovranno versare soltanto 2 euro per la polizza infortuni, poiché già coperti dalla polizza RC bici, valida in tutta Europa per i 365 giorni di validità della tessera.

Al fine di poter organizzare al meglio la gita è richiesta l’iscrizione attraverso il modulo presente al seguente link: https://forms.gle/LxetY5MYKAVJb8nD6. Tuttavia sarà possibile iscriversi direttamente sabato mattina prima della partenza.

La visita organizzate dalla Delegazione FAI sono gratuite, tuttavia è suggerito un contributo libero a partire da 5,00 euro che andrà a sostenere le attività di cura, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico del nostro Paese.

La Gita è organizzata da FIAB Tortona sezione Malabrocca in collaborazione con FIAB Alessandria Gliamicidellebici, i Musei Pellizza da Volpedo e la delegazione FAI di Tortona.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Ore 8,30 – Ritrovo in stazione a Tortona.

Ore 9,00 – Partenza per Volpedo, arrivo previsto 10/10,30.

Dalle ore 10,30 alle 12,00 – Visite guidate a gruppi a:

– Casa Natale di Giuseppe Pellizza;

– Palazzo Malaspina Penati;

– Atelier/studio di Pellizza da Volpedo.

Ore 12,00 – Pranzo al sacco oppure presso il bar Italia a Volpedo

Ore 14,00 – Partenza per Tortona

Ore 15,30 – Termine della gita.