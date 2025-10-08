Il Sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, Emanuele Prisco, ha visitato oggi il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Novi Ligure (AL) con il Capo del Corpo Ing. Eros Mannino. Ha, poi, effettuato un sopralluogo nell’area contigua al Centro assistenziale di pronto intervento del Ministero dell’Interno, in cui verrà realizzata la nuova sede.

“Con questa operazione che si sta concretizzando in questi giorni – ha dichiarato Prisco – avviamo un progetto che mette fine a una situazione che si trascina da molti troppi anni e finalizzato alla realizzazione di una sede più funzionale di quella attuale oltre al fatto che sarà di piena proprietà del Ministero dell’Interno. Un risultato che sarà possibile grazie alla sinergia tra Regione Piemonte e Agenzia del Demanio per consentire a quest’ultima la piena acquisizione dell’area”.

Il Sottosegretario ha inoltre sottolineato che la nuova area consentirà di progettare una sede funzionale e conforme agli standard previsti per i distaccamenti di tipo SD3, con spazi più ampi per autorimesse, magazzini e attività operative.

“Il fatto che i Vigili del Fuoco di Novi Ligure potranno finalmente contare su una sede moderna ed efficiente è un ulteriore segnale di attenzione del Governo per i presìdi di soccorso dislocati sul territorio nazionale” ha concluso Prisco, che in mattinata è stato in visita anche al Comando provinciale di Alessandria ed ha deposto una corona di fiori nel Comune di Quargnento in ricordo dei tre Vigili del fuoco deceduti nella tragica esplosione del 5 novembre 2019.