Oggi ho interrogato l’Assessore per sapere se ci fosse stato seguito delle segnalazioni legate alla rumorosità del traffico autostradale nella frazione Bettole di Tortona (AL) discusse il 3 giugno 2025, tramite l’interrogazione a mia firma in Consiglio Regionale.

L’ARPA ha rilevato che effettivamente i limiti vengono superati in periodo notturno: “L’esito delle rilevazioni ha evidenziato che le immissioni in ambiente esterno prodotte dal traffico veicolare in transito sul tratto dell’Autostrada A7 in prossimità del ricettore indicato, presentano valori accettabili in periodo diurno e valori non accettabili in periodo notturno.”

Ora la palla è in mano al Comune di Tortona che dovrà notificare il superamento dei limiti al gestore autostradale, il quale, dovrà provvedere alle dovute misure di mitigazione dell’impatto generato dal traffico veicolare in transito.

Pasquale Coluccio, Consigliere regionale M5S Piemonte