Paolo Canevaro responsabile dell’acquedotto nel Tortonese e nelle Valli Curone, Grue e Ossona é il nuovo Presidente dell’assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. E’ stato eletto per acclamazione durante la riunione che si é svolta nei giorni scorsi a seguito della scadenza del secondo mandato di carica per suo predecessore Giampaolo Bovone.

Persona stimata e conosciuta da tanti Tortonesi, Paolo Canevaro va a ricoprire un ruolo importante e di visibilità.

Nel corso della seduta sono stati nominati o riconfermati nella carica 15 Soci: Alessandro Amato, Patrizia Battegazzore, Roberto Chiapparoli, Giovanni Ferrari Cuniolo, Stefano Guagnini, Mauro Lavaselli, Jacopo Maruffo, Massimo Milano, Luigina Milone, Giuseppe Mogni, Francesca Olivieri, Beniamino Palenzona, Marco Ratti, Giuseppe Sorgon, Aldo Sterpone.