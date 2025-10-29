Martedì 4 novembre ricorre la Giornata Nazionale dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Come ogni anno il Comune di Tortona organizza le celebrazioni, iniziando lunedì 3 alle ore 19, in piazza del Duomo con l’accensione del “sacro fuoco”. Martedì 4 alle 9.30 si terrà il raduno sempre in piazza Duomo del corteo che vedrà la partecipazione anche delle scuole, con processione fino al Sacrario dei Caduti in via Bidone, all’ingresso dell’edificio scolastico, dove si terrà l’alzabandiera seguito dal discorso ufficiale del Sindaco Federico Chiodi, da un momento di preghuiera e riflessione a cura di Don Claudio Baldi e dalla deposizione della corona presso il monumento.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini di Tortona e con la partecipazione di AssoArma. Info: 0131864444 – biblioteca@comune.tortona.al.it