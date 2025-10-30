Pozzolo Formigaro – Proseguono gli incontri nelle scuole promossi dai Carabinieri nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, nella circostanza inseriti nel progetto “Viola nella rete – bullismo e cyberbullismo”, che ha coinvolto le tre sezioni della classe seconda della scuola media locale, avviato dall’I.C. “Dante Alighieri” in collaborazione con la Biblioteca Comunale e l’Assessorato all’Istruzione.

Il Comandante della locale Stazione e il suo vice, Maresciallo Capo Mauro Valentini e Maresciallo Mirco Cerracchio, hanno incontrato gli studenti, con i quali hanno affrontato diverse tematiche, tra cui il bullismo e il cyber-bullismo, l’utilizzo consapevole degli smartphone, l’educazione digitale e i possibili rischi della rete, rispondendo alle curiosità degli alunni.

L’attenzione è stata focalizzata proprio sul tema del bullismo, in tutte le sue espressioni, con particolare riguardo a quello che può manifestarsi sul web, data la sempre maggiore propensione delle nuove generazioni alla tecnologia e alla navigazione, che possono nascondere pericoli talvolta subdoli e dal grande appeal.

Oltre a mettere in guardia i giovani fruitori della rete, sono state illustrate le attività che i Carabinieri svolgono quotidianamente per rendere sicuro il web, oltre che le scuole e i luoghi di aggregazione da loro frequentati.

Gli incontri, grazie anche alla fattiva collaborazione dei Dirigenti Scolastici, proseguono in tutta la provincia, coinvolgendo le scuole e le articolazioni periferiche dell’Arma anche nelle realtà minori, coordinate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria.